Makaron tarifi

Malzemeler:

3 yumurta akı

200 gr pudra şeker

1 tutam tuz

110 gr badem

Pembe gıda boyası

Frambuaz aroması

Kreması için

80 gr beyaz çikolata

35 ml krema



Hazırlanışı:

Kremayı ısıtıp çikolatayı içinde eritin. Oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Mikserle çırparak bekletin. Pudra şeker ve bademi mutfak robotunda çekerek un haline getirin. Ayrı bir yerde oda sıcaklığındaki yumurta aklarını 1 tutam tuz ile katılaşıncaya kadar çırpın. Toz şekeri kaşık kaşık ekleyip tamamen katılaşıncaya kadar çırpmaya devam edin. Badem ve şeker karışımını bir kaseye eleyin. Yumurta aklarına ekleyip spatula ile karıştırın. Pembe gıda boyası ile renklendirin. Karışımı düz uçlu sıkma torbasına doldurun ve yağlı kağıt serili tepsiye 3 cm çapında aralıklı olarak sıkın. Oda sıcaklığında 1 saat bekletin. 150 dereceye ayarlanmış fırında 10 dakika pişirin. Soğuyunca aralarına krema sürüp iki makaronu yapıştırın. Tüm malzemeyi aynı şekilde hazırlayın. Bir gece buzdolabında bekletip servis yapın.