Sosyal medyada @turkuazkitchen hesabı ile tanınan Betül Tunç'dan harika lezzetler

Malzemeler

125 gr pudra şekeri

125 gr badem unu

80 gr toz şeker

90 gr yumurta akı

Bir fiske tuz

Kahve ve çikolata özütü

Gıda boyası

Kreması için;

100 gr çiğ krema

165 gr bitter çikolata

İnstant kahve (aroma olarak dilerseniz kahve özütü de kullanabilirsiniz.)

Ara kat için;

Karamel



Hazırlanışı

Makaron yapımına öncelikle kremasını hazırlayarak başlayın. Çiğ kremayı ve çikolatayı benmari yöntemiyle eritin. Yeteri kadar eridikten sonra kenara alıp, ılınmasını bekleyin. Ilındıktan sonra; özütleri veya instant kahveyi ilave edip karıştırın. Oda sıcaklığına gelince bir sıkma torbasına alıp kenarda bekletin. Ardından, yumurtaların sarılarını ve aklarını birbirine karıştırmamaya dikkat ederek ayırın. Akları uygun bir kaba alıp içerisine bir fiske tuz ekleyip yaklaşık 1 dakika kadar çırpın. Yumurta aklarınızı çırpmaya devam ederken birer yemek kaşığı olacak şekilde yavaş yavaş tüm toz şekeri ekleyin. Bu şekilde yaklaşık 5 dakika kadar yumurta aklarınızı çırpın. Daha sonra pudra şekerini ve badem ununu bir robottan geçirerek iyice karışmasını sağlayın. Bu harcı eleyerek yumurta aklarınızın üzerine alın ve çok hırpalamadan alttan üste katlayarak iyice karıştırın ve yarı yarıya ayırıp iki ayrı kaba alın. Birisine çikolata özütü, diğerine kahve özütü ve hangi renk isterseniz o renk gıda boyanızı ekleyin. Son bir tur daha çok dikkatli ve ağır bir şekilde karıştırıp düz başlıklı bir sıkma torbasına alın ve fırın tepsisine 1-2 cm aralıklarla makaron kabuklarını sıkın. Hazır olan makaron kabuklarını serin bir yere alıp yaklaşık 25-30 dakika üzeri kuruyana kadar bekletin. Kabuklar hazır olduğunda elinizle hafifçe dokunduğunuzda elinize bulaşmamalı. Kuruyan makaron kabuklarını 160 derecelik fırında yaklaşık 16-17 dakika pişirin. Fırından çıkardığınız makaron kabuklarını iyice soğutun. Ardından çikolatalı makaron kabuklarınıza hazır olan kremadan ortası boş kalacak şekilde sıkın ve ortasına da karamel sıkın. Kahveli makaron kabuklarınıza ise yalnızca çikolata kreması sıkın. Diğer kabuğu üzerine kapatın ve bütün makaronlarınızı bu şekilde hazırlayın. Buzdolabında en az yarım saat bekletip servis yapabilirsiniz.



Püf noktası

• Yumurtaların sarıları ve aklarını ayırırken akların asla sarılara karışmadığınızdan emin olun.

• Yumurta aklarını çırptığınız kap asla ıslak olmamalı.

• Eğer silpatınız varsa, makaronu pişireceğiniz tepsinin altında kullanın. Eğer yoksa pişirirken iki kat yağlı kağıt kullanabilirsiniz.

• Her fırının ısı ayarı farklı olduğu için, makaron kabuklarını 15 dakikadan sonra fırında kontrollü tutun.