Mandalina kremalı tart tarifi

Malzemeler

Tart hamuru için

250 gr tereyağı

1 yumurta

1 çay bardağı pudra şekeri

1 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

Mandalinalı krema için

5 mandalinanın suyu

4 yumurta sarısı

2 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

250 gr tereyağı

Süslemek için

200 ml krema



Hazırlanışı

Mandalinalı krema için, mandalinaların kabuklarını çok ince rendeleyin ve sularını sıkın. Büyük bir sos tenceresine, yumurta sarılarını alın ve bir çırpıcı ile hafifçe çırpın. Ardından tereyağı hariç diğer malzemeleri sırasıyla ekleyin. Mandalina kabuklarını da ekleyerek karıştırın. Göz göz olmaya başlayınca içine tereyağını ekleyin. Tereyağı eridikten sonra ocağı kapatın ve 2 dakika kadar daha çırparak karıştırın. Kremayı ocaktan alıp soğutun. Tart hamuru için tereyağı, yumurta, yoğurt, zeytinyağı ve pudra şekerini hamur yoğurma kabına alın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edin. Yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yağladığınız küçük tart kalıplarının içine ince bir tabaka şeklinde yayın. Tabanlarını çatalla delin. Kabarmaması için üzerlerine birer parça yağlı kağıt yerleştirin. Bakliyat serpin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15 dakika pişirin. Üzerlerindeki malzemeleri kaldırın. 10 dakika daha pişirin. Ilındıktan sonra üzerlerine mandalinalı kremayı paylaştırın. Çırpılmış krema ve mandalina dilimleriyle süsleyip servis yapın.



