Mandalinalı puding tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı taze sıkılmış mandalina suyu

2 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı nişasta

1 tatlı kaşığı tereyağı

Üzeri için

File Antep fıstığı



Hazırlanışı:

Mandalina suyu, süt, toz şeker, un ve nişastayı bir tencereye alıp tel çırpıcı yardımıyla karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alın. İçine bir tatlı kaşığı tereyağı ekleyip eriyene kadar karıştırın. Pişen pudingi servis kaselerine paylaştırın. Üzerini file Antep fıstığı ile süsleyerek soğuk servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.