menu

close

menu

close

menu

close

Mandalinalı puding

Mandalinalı puding tarifi

Malzemeler:
2 su bardağı taze sıkılmış mandalina suyu
2 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
1 çorba kaşığı un
 2 çorba kaşığı nişasta
1 tatlı kaşığı tereyağı
Üzeri için
File Antep fıstığı

Hazırlanışı:
Mandalina suyu, süt, toz şeker, un ve nişastayı bir tencereye alıp tel çırpıcı yardımıyla karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alın. İçine bir tatlı kaşığı tereyağı ekleyip eriyene kadar karıştırın. Pişen pudingi servis kaselerine paylaştırın. Üzerini file Antep fıstığı ile süsleyerek soğuk servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Çikolatalı tiramisu pie
Üzümlü mini kornetler
Elmalı kıtırlar
Oraletli hafif tatlı
Çikolatalı krem karamel
Çikolatalı kurabiyeler
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Çikolatalı tiramisu pie
Üzümlü mini kornetler
Elmalı kıtırlar
Oraletli hafif tatlı
Çikolatalı krem karamel
Çikolatalı kurabiyeler

En çok okunanlar

Son Eklenenler