Mascarpone peynirli dondurma&Ahududu tarifi

Malzemeler:

70 g krema

70 g süt

2 adet yumurta

5 g nişasta

70 g toz şeker

1 çay kaşığı vanilya

80 g mascarpone peyniri

10 adet ahududu

1-2 yaprak taze nane



Hazırlanışı:

Süt ve kremayı ocakta kaynamaya bırakın. Yumurta, toz şeker, vanilya ve nişastayı ayrı bir kapta, çırpma teliyle karıştırın. Sütlü kremalı karışımın bir kısmını azar azar yumurtalı karışıma yedirin ve akıcı hale gelene kadar çırpma teli ile karıştırmaya devam edin. Ardından bu malzemeyi, kaynamakta olan süt ve kremalı karışıma döküp karıştırarak pişirin. Piştikten sonra ocaktan alıp, soğuk su ya da buzun üzerinde hızla soğutun ve mascarpone peynirini ilave edin. Homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Dondurmayı derin dondurucuya koyup belirli aralıklarla karıştırın. Ahududu ve nane yapraklarıyla süsleyerek servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.