Matcha, avokado, chia pudingi tarifi

Malzemeler:

100 g chia tohumu

100 ml Hindistan cevizi sütü

1/2 avokado

2 yemek kaşığı toz matcha çayı

2 yemek kaşığı bal



Hazırlanışı:

Hindistan cevizi sütü, avokado ve matcha çayı tozunu blender’da yüksek devirde karıştırın. Orta büyüklükte bir kaseye alıp, içine bal ve chia tohumlarını ekleyerek karıştırın. Ağzını kapatıp buzdolabında yarım saat bekletin. Çıkarıp tekrar karıştırın ve küçük bardaklara paylaştırarak buzdolabına koyun. En az iki saat daha bekletip, isterseniz çikolata rendesi ya da mevsim meyveleri ile süsleyip tüketin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.