Meyveli müsli katları tarifi

Malzemeler:

400 g çilek

3/4 çay bardağı çilek reçeli

1.5 su bardağı müsli

Yarım su bardağı kurutulmuş muz dilimleri

1.5 su bardağı süzme yoğurt

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı pudra şekeri



Hazırlanışı:

Yoğurda vanilya ve pudra şekerini ekleyerek iyice karıştırın. Muz dilimlerini müsliye ekleyin. Çilek ve çilek reçelini mutfak robotunda püre haline getirin. Servis kaselerinin tabanına 2 yemek kaşığı kadar yoğurt ekleyin. Üzerine sırasıyla çilekli karışım, müslili karışım ve tekrar yoğurt ilave edin. Kaseler doluncaya kadar eklemeye devam edin. Servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.