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Meyveli müsli katları

Meyveli müsli katları tarifi

Malzemeler:
400 g çilek
3/4 çay bardağı çilek reçeli
1.5 su bardağı müsli
Yarım su bardağı kurutulmuş muz dilimleri
1.5 su bardağı süzme yoğurt
1 paket vanilya
1 tatlı kaşığı pudra şekeri

Hazırlanışı:
Yoğurda vanilya ve pudra şekerini ekleyerek iyice karıştırın. Muz dilimlerini müsliye ekleyin. Çilek ve çilek reçelini mutfak robotunda püre haline getirin. Servis kaselerinin tabanına 2 yemek kaşığı kadar yoğurt ekleyin. Üzerine sırasıyla çilekli karışım, müslili karışım ve tekrar yoğurt ilave edin. Kaseler doluncaya kadar eklemeye devam edin. Servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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