Meyveli tart
2 kişilik
-
Malzemeler
100 gr un
50 gr tereyağı (oda ısısında)
30 gr pudra şekeri
1 yumurta
2 gr kabartma tozu
1 gr vanilya
Mevsim meyveleri
Krema için
100 ml süt
20 gr tereyağı
25 gr un
1 yumurta
35 gr toz şeker
1 gr vanilya
Hazırlanışı:
Un, tereyağı, pudra şekeri, yumurta, kabartma tozu ve vanilyayı hamur yoğurma kabında karıştırıp yoğurun. Hamuru merdaneyle 1.5 cm kalınlığında açın ve içleri yağlanmış tart kalıplarının içine yerleştirin. önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişirin. Krema için, süt, tereyağı, un, yumurta, vanilya ve toz şekeri tencerede karıştırın. Karıştırmaya devam ederek muhallebi kıvamında pişirin ve soğutun. Kremayı pişmiş ve soğumuş tart hamurlarının içine paylaştırın. Üzerini mevsim meyveleriyle süsleyip servis yapın.