Meyveli tart

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2 kişilik -

Malzemeler

100 gr un

50 gr tereyağı (oda ısısında)

30 gr pudra şekeri

1 yumurta

2 gr kabartma tozu

1 gr vanilya

Mevsim meyveleri

Krema için

100 ml süt

20 gr tereyağı

25 gr un

1 yumurta

35 gr toz şeker

1 gr vanilya



Hazırlanışı:

Un, tereyağı, pudra şekeri, yumurta, kabartma tozu ve vanilyayı hamur yoğurma kabında karıştırıp yoğurun. Hamuru merdaneyle 1.5 cm kalınlığında açın ve içleri yağlanmış tart kalıplarının içine yerleştirin. önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişirin. Krema için, süt, tereyağı, un, yumurta, vanilya ve toz şekeri tencerede karıştırın. Karıştırmaya devam ederek muhallebi kıvamında pişirin ve soğutun. Kremayı pişmiş ve soğumuş tart hamurlarının içine paylaştırın. Üzerini mevsim meyveleriyle süsleyip servis yapın.

