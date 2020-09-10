Zeynep Dinç’den iştah açıcı meyveli yaz krepleri
Malzemeler
Krep için;
1 adet büyük boy yumurta
1 bardak süt
1 bardak un
1/2 çay kaşığı deniz tuzu
Zeytinyağı
Servis için;
Çırpılmış süzme yoğurt
Şeftali dilimleri
Kiraz
Taze nane
Pudra şekeri
Çiçek veya narenciye balı
Kavrulmuş fındık
Hazırlanışı
Malzemeleri çırpıp akışkan ve pürüzsüz bir krep hamuru hazırlayın.
Orta büyüklükte bir tavayı hafifçe ısıtın. Her seferinde tavayı biraz zeytinyağı ile yağlayıp kısık ateşte 1 kepçe krep hamurunun iki tarafını da eşit olarak pişirin.
Bu şekilde 3 veya 4 krep hazırlayın. Kenarlarını ortaya doğru kıvırıp ortasına krema kıvamında çırpılmış süzme yoğurt koyun.
Meyveleri yerleştirip pudra şekeri serpin. Taze nane, bal ve fındık parçaları ile servis yapabilirsiniz.