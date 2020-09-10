Zeynep Dinç’den iştah açıcı meyveli yaz krepleri

Malzemeler

Krep için;

1 adet büyük boy yumurta

1 bardak süt

1 bardak un

1/2 çay kaşığı deniz tuzu

Zeytinyağı

Servis için;

Çırpılmış süzme yoğurt

Şeftali dilimleri

Kiraz

Taze nane

Pudra şekeri

Çiçek veya narenciye balı

Kavrulmuş fındık



Hazırlanışı

Malzemeleri çırpıp akışkan ve pürüzsüz bir krep hamuru hazırlayın.

Orta büyüklükte bir tavayı hafifçe ısıtın. Her seferinde tavayı biraz zeytinyağı ile yağlayıp kısık ateşte 1 kepçe krep hamurunun iki tarafını da eşit olarak pişirin.

Bu şekilde 3 veya 4 krep hazırlayın. Kenarlarını ortaya doğru kıvırıp ortasına krema kıvamında çırpılmış süzme yoğurt koyun.

Meyveleri yerleştirip pudra şekeri serpin. Taze nane, bal ve fındık parçaları ile servis yapabilirsiniz.