Mini brownie cupcake
24 kişilik
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Malzemeler
50 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
2 yumurta
11 yemek kaşığı şeker
11 yemek kaşığı un
5 yemek kaşığı kakao
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 tutam tuz
Yapılışı
Tereyağı ve şekeri mikserle karıştırın. Yavaş yavaş
yumurtaları ekleyerek çırpmaya devam edin. Un,
kakao, kabartma tozu ve tuzu birlikte eleyin. Tüm
malzemeyi bir araya getirerek çok kısa bir süre daha
çırpın. Hazırladığınız kalıpların içine hamuru eşit bir
şekilde paylaştırın. Önceden 175 derecede ısıtılmış
fırında 15 dakika pişirin. Piştikten sonra bir tel ızgara
üzerinde soğumaya alın.
Süsleme
Hazır olarak satın aldığınız 2
portakal büyüklüğündeki kırmızı
şeker hamurunu elinizle bir
süre yoğurun. Tezgahınıza çok
az pudra şekeri serpin ve şeker
hamurunu merdane yardımı ile
ince bir şekilde açın. Keklerin çapı
genişliğinde bir kalıp yardımı ile
hamurdan yıldızlar kesin ve su ile
hafi fçe nemlendirerek keklerinizin
üzerine yapıştırın.