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Mini brownie cupcake

 24 kişilik   -
Malzemeler
50 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
2 yumurta
11 yemek kaşığı şeker
11 yemek kaşığı un
5 yemek kaşığı kakao
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 tutam tuz

Yapılışı
Tereyağı ve şekeri mikserle karıştırın. Yavaş yavaş yumurtaları ekleyerek çırpmaya devam edin. Un, kakao, kabartma tozu ve tuzu birlikte eleyin. Tüm malzemeyi bir araya getirerek çok kısa bir süre daha çırpın. Hazırladığınız kalıpların içine hamuru eşit bir şekilde paylaştırın. Önceden 175 derecede ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin. Piştikten sonra bir tel ızgara üzerinde soğumaya alın.

Süsleme
Hazır olarak satın aldığınız 2 portakal büyüklüğündeki kırmızı şeker hamurunu elinizle bir süre yoğurun. Tezgahınıza çok az pudra şekeri serpin ve şeker hamurunu merdane yardımı ile ince bir şekilde açın. Keklerin çapı genişliğinde bir kalıp yardımı ile hamurdan yıldızlar kesin ve su ile hafi fçe nemlendirerek keklerinizin üzerine yapıştırın.

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