Mini tartöletler tarifi

Malzemeler:

Hamur için;

215 gr un

55 gr pudra şekeri

125 gr soğuk tereyağı

1 yumurta sarısı

Dolgusu için;

150 gr krem peynir

100 gr yumuşatılmış tereyağı

4 su bardağı pudra şekeri

1 tutam tuz

Üzeri için;

Yaban mersini

Frambuaz

Böğürtlen



Hazırlanışı:

Tart hamuru için unu derin bir kaseye eleyin. Pudra şekerini ilave edip harmanlayın. Küp şeklinde kesilmiş tereyağını da ilave edip ekmek kırıntısı görünümünü alıncaya kadar karıştırın. Yumurta sarısını da ilave edip iyice yoğurun ve streç filme sarıp buzdolabında 1 saat dinlendirin. Hamuru küçük parçalara ayırıp yağlı kağıt arasında açın ve mini tart kalıplarına yerleştirin. Kenardan taşan hamurları bıçakla kesip kenarlarını düzleştirin. Üzerlerini çatalla aralıklı olarak delin ve kabarmamaları için üzerine yağlı kağıt yerleştirip kuru bakliyat serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Dolgusu için derin bir kaseye tereyağı, tuz ve krem peyniri alıp mikserle krema kıvamını alana kadar çırpın. Pudra şekerini yavaş yavaş ekleyerek çırpmaya devam edin. Elde ettiğiniz kremayı tart hamurlarının içine doldurup meyvelerle süsleyin. Servis yapın.