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Mısır unu helvası

Mısır unu helvası tarifi

Malzemeler:
2 su bardağı mısır unu
100 g tereyağı
Şerbeti için
2 su bardağı toz şeker
2.5 su bardağı su
Üzeri için
File fıstık
İri kırılmış ceviz

Hazırlanışı:
Şerbeti için toz şeker ve suyu geniş bir tencerede kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Helva için mısır ununu derin bir tavada tereyağı ile birlikte rengi altın sarısı oluncaya kadar yaklaşık 20 dakika kavurun. Mısır unu yağını bırakmaya başlayınca altını kısın ve soğuyan şerbeti ilave edin. Helva şerbeti tamamen eminceye kadar kısık ateşte pişirin ve ocaktan alın. Kapağı kapalı olarak 15 dakika kadar dinlendirin. Üzerini  le fıstık ve iri kırılmış cevizle süsleyerek sıcak servis yapın.

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