Muhallebi keki tarifi

Malzemeler:

115 g tereyağı

4 yumurta

150 g pudra şekeri

1 yemek kaşığı su

115 g un

480 ml süt

1 tatlı kaşığı vanilya özü

Üzeri için:

File Antep fıstığı



Hazırlanışı:

Tereyağını bir tavada eritip soğuması için kenara alın. Yumurtaların aklarını ve sarılarını iki ayrı kaseye alın. Yumurta aklarını çırpma kabına alarak katılaşana kadar mikser yardımıyla çırpın. Ayrı bir kapta yumurta sarıları, pudra şekeri, eritilmiş tereyağı ve bir yemek kaşığı suyu ilave ederek bir çırpıcı yardımıyla çırpıp karışıma ekleyin. Bir spatula yardımıyla tüm malzemeyi iyice karıştırın. Son olarak un, süt ve vanilya özünü ilave ederek tüm malzeme özdeşleşinceye kadar karıştırmaya devam edin. Harcı, yağladığınız kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 50 dakika pişirin. Soğuduktan sonra kare dilimler halinde kesip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.