Muhallebi keki tarifi
Malzemeler:
115 g tereyağı
4 yumurta
150 g pudra şekeri
1 yemek kaşığı su
115 g un
480 ml süt
1 tatlı kaşığı vanilya özü
Üzeri için:
File Antep fıstığı
Hazırlanışı:
Tereyağını bir tavada eritip soğuması için kenara alın. Yumurtaların aklarını ve sarılarını iki ayrı kaseye alın. Yumurta aklarını çırpma kabına alarak katılaşana kadar mikser yardımıyla çırpın. Ayrı bir kapta yumurta sarıları, pudra şekeri, eritilmiş tereyağı ve bir yemek kaşığı suyu ilave ederek bir çırpıcı yardımıyla çırpıp karışıma ekleyin. Bir spatula yardımıyla tüm malzemeyi iyice karıştırın. Son olarak un, süt ve vanilya özünü ilave ederek tüm malzeme özdeşleşinceye kadar karıştırmaya devam edin. Harcı, yağladığınız kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 50 dakika pişirin. Soğuduktan sonra kare dilimler halinde kesip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.