Hepimiz elmayı, elmalı tarifleri ve özellikle de elmalı kurabiyeyi çok seviyoruz. Peki elma seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Düzenli olarak meyve tüketmenin sağlık açısından önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Elma da bu sağlık ve lezzet depolarından birisi... Ayrıca popüler elmalı tarifler sayesinde, elma ile pek çok tatlı ve kurabiye yapmak da mümkün. Ancak iyi seçilmemiş bir elma hayal kırıklığı yaratabilir. Gelin, markette elma seçerken nelere dikkat etmek gerektiğine bir göz atalım.





1. Elmanın sertliğini kontrol edin: Elmayı alın ve meyvenin küçük bir bölgesine hafifçe bastırın. Yüzeyi sağlam olmalı.

2. Elmayı görsel olarak inceleyin: Sertliğini kontrol ettikten sonra, kaliteyi anlayabilmek için elmanın tümünü dikkatlice inceleyin. Meyvenin üzerindeki bazı izler (küçük lekeler gibi) doğasından gelir ve kötü bir elmayı işaret etmez. Bununla birlikte, çürükleri olan veya bariz çürük belirtileri olan elmalar satın alınmamalıdır.



3. Elma çeşitlerini tanıyın: Birçok elma çeşidi mevcut. Hepsini deneyerek damak zevkinize uygun olanları belirleyebilirsiniz. Örneğin elmalı kurabiye yapacaksanız, bunun için doğru elmayı satın almalısınız. Internet'te pek çok elmalı kurabiye tarifi bulabilirsiniz.



4. Elmanın rengine göz atın: Renk, en iyi gösterge olmasa da, elmayı seçerken yardımcı olabilir. Tam renkli elmalar bol miktarda güneş ışığını emerek güzel tatlar sunarlar.



5. Elmayı koklayın: Taze, kaliteli bir elma hoş bir aromaya sahip olmalıdır. Satın almadan önce mutlaka koklayın. Bu elmanın lezzeti hakkında size iyi bir fikir verecektir.





