Muzlu kurabiye tarifi

Malzemeler:

250 g margarin

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı yoğurt

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı mısır nişastası

Yarım paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Yeteri kadar un

İç harcı için

2 olgunlaşmış muz

Üzeri için

Pudra şekeri



Hazırlanışı:

Yumuşatılmış margarin, kakao, yoğurt ve pudra şekerini hamur yoğurma kabına alıp karıştırın. Üzerine nişasta, kabartma tozu, vanilya ve yeterince un ekleyerek yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Elinizle çay tabağı büyüklüğünde açıp ortasına dilimlenmiş muz ekleyin. Yuvarlayıp kapatın. Yağlanmış fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Ilındıktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.