Muzlu milföy tarifi

Malzemeler:

9 milföy hamuru

Kreması için

250 ml süt

1 çay bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı un

1 tatlı kaşığı buğday nişastası

3 yumurta sarısı (çırpılmış)

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tereyağı

4 muz

Pudra şekeri

Toz Antep fıstığı



Hazırlanışı:

Milföy hamurlarını hafif unlanmış tezgahta açın. Kare şeklindeki kurabiye kalıbı ile parçalar kesip, yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerini çatal yardımıyla delerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkartıp soğumaya bırakın. Krema için süt, toz şeker, un, nişasta, yumurta sarıları ve vanilyayı bir tencereye alın. Orta ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin. Ocaktan almadan önce tereyağını ekleyip karıştırın. Milföylerin arasına krema sürüp ince dilimlenmiş muzları yerleştirerek 3 kat olacak şekilde üst üste dizin. Üzerlerine pudra şekeri serpin. Muz dilimleri ve toz Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın. Ilındıktan sonra servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.