Muzlu trıffle tarifi

Malzemeler:

Kek için

1 su bardağı toz şeker

1 yumurta

3 muz

113 gr tereyağı, yumuşatılmış

1/4 su bardağı kefir

1 paket vanilya

2 tatlı kaşığı kabartma tozu

2 su bardağı un

1 tutam tuz

Puding için

1/3 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı mısır nişastası

1 tutam tuz

1 vanilya çubuğu

3 yumurta sarısı

2 su bardağı süt

28 gr tereyağı

1 su bardağı krema

3 muz

2 yemek kaşığı pudra şeker



Hazırlanışı:

Kek için, tereyağı ile şekeri mikserle krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Kefir,vanilya ve yumurtayı ekleyip karıştırın. Muzları çatalla ezerek karışıma ekleyin. Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve tuzu harmanlayıp hamura ekleyin. Hamuru dikdörtgen bir kek kalıbına aktarıp 180 derece fırında kürdan batırıldığında temiz çıkıncaya kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Şeker, nişasta, tuz ve vanilya çekirdeklerini sos tenceresine alın. Yumurta sarılarını ekleyip çırpıcı ile çırpın. Sütü azar azar ekleyip çırpmaya devam edin. Tencereyi orta ateşe alıp 10-15 dakika sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp tereyağını azar azar ekleyerek eriyinceye kadar karıştırın. Üzerini örterek buzdolabında 1.5-2 saat soğutun. Servis kaselerinin tabanına uygun büyüklükte bir kalıp ile kekten parçalar kesin ve kaselerin tabanına yerleştirin. Muzları dilimleyip kaselerin duvarına yapıştırarak dizin. İkişer dilim muzu tabana yerleştirin. Üzerine pudingi paylaştırın. Krema ve pudra şekeri mikserle çırpın ve yıldız uçlu sıkma torbasına doldurun. Pudinglerin üzerine krema sıkıp dilediğiniz gibi süsleyerek servis yapıncaya kadar buzdolabında soğutun. Servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

