Muzlu ve fıstık ezmeli çıtır tatlı hamurlar tarifi

Malzemeler:

2 muz

4 güneşte kurutulmuş kayısı

4 kurutulmuş incir

2 yemek kaşığı kuru üzüm

1 çay kaşığı tarçın

3 yemek kaşığı file Antep fıstığı

3 yemek kaşığı bal

1 yumurta sarısı

Pudra şeker

Vanilyalı dondurma

Hamur için

2 su bardağı ılık su

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 yemek kaşığı sirke

1 tutam tuz

200 gr tereyağı

Aldığı kadar un



Hazırlanışı:

Ilık su, zeytinyağı, sirke ve tuzu bir kapta karıştırın. Unu azar azar ekleyip yoğurun. Yumuşak bir hamur elde ettiğiniz de un eklemeyin. Hamuru 15 dakika oda ısısında dinlendirin. Hamuru 1 cm kalınlığında dikdörtgen şeklinde açın. Tereyağını üç parçaya kesin. Üç parçadan birini hamurun üzerine eşit aralıklarla sürün. Hamuru katlayıp buzdolabında 20 dakika dinlendirin. İç malzeme için, kabuğu soyulmuş muz, kayısı, incir, üzüm, tarçın, Antep fıstığı ve balı mutfak robotuna alıp püre şeklinde ezin. Hamuru buzdolabından aldıktan sonra tekrar dikdörtgen şeklinde açıp yağı sürün ve katlayıp tekrar buzdolabında 20 dakika bekletin. Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın. Hamuru iki parçaya ayırın. Parçaları 3 mm kalınlığında açın. 8 cm’lik karelere kesin. Karelerin yarısının üzerine muzlu iç harcı paylaştırın. Diğer kare hamurları üzerlerine kapatıp açılmaması için kenarlarına çatal ucuyla bastırın. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Üzerlerine pudra şeker serpin. Yanında vanilyalı dondurmayla birlikte sıcak servis yapın.