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Muzlu yaban mersinli puding

Muzlu yaban mersinli puding tarifi tam size göre

Malzemeler:
4 muz (Dondurulmuş)
15 yaban mersini (Dondurulmuş)
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
2 yemek kaşığı ham kakao
2 yemek kaşığı bal
4 kuru hurma
2 gün kurusu kayısı
1 çay bardağı ceviz içi
Üzeri için
Bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi (Rendelenmiş)
6 yaban mersini (Dondurulmuş)
6 taze turna yemişi

Hazırlanışı:
Puding yapımı için tüm malzemeyi blendera veya mutfak robotuna aktarın. Püre haline gelene kadar karıştırın. Bekletmeden servis kaselerine alın. Üzerini buzlukta dondurulmuş yaban mersini ve turna yemişi ile süsleyin, rende Hindistan cevizi serpip bekletmeden servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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