Narlı çikolata tarifi

Malzemeler:

160 g bitter kuvertür çikolata

1/2 su bardağı mısır gevreği

1 nar 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi rendesi



Hazırlanışı:

Mısır gevreklerini buzdolabı pos¸etine koyun ve merdaneyle üzerine vurarak ufalayın. Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Ayıklanan narın yarısını ayırın ve suyunu iyice süzdükten sonra kurulayın. İçerisine çikolatayı ilave ettikten sonra ufalanmış mısır gevreklerini ve Hindistan cevizini de ekleyin. Streç filmle kaplanmış muffin kalıplarının içine karışımı dikkatlice bastırarak yayın ve kabın şeklini almasını sağlayın. İlk önce oda sıcaklığında, daha sonra buzdolabında 15-20 dakika çikolatayı dondurun. Donduktan sonra kalan narlar ile içlerini doldurup servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.