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Narlı cupcake

 6-10 kişilik   -
Malzemeler
4 yumurta
1 su bardağı şeker
1/2 su bardağı sıvı yağ
50 gr. tereyağı
1 su bardağı nar suyu
2 su bardağı un
2 yemek kaşığı kakao
1 paket kabartma tozu

Yapılışı
Hamur için gerekli tüm malzemeyi geniş bir karıştırma kabında mikserle çırpın. Hamuru yağlanmış cupcake kalıplarına paylaştırın. Fırını 170 derecede ısıtın. Yaklaşık 35 dakika pişirin.

Süsleme
1/2 kutu labne peyniri
1 paket krem şanti
2 çay bardağı süt
1/2 su bardağı nar tanesi

Yapılışı
Bir kapta labne peyniri, krem şanti ve sütü çırpın. Karışımı sıkma torbasına doldurup, soğumuş keklerin üzerine sıkın. Nar taneleriyle süsleyip servis yapın.

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