Narlı cupcake
6-10 kişilik
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Malzemeler
4 yumurta
1 su bardağı şeker
1/2 su bardağı sıvı yağ
50 gr. tereyağı
1 su bardağı nar suyu
2 su bardağı un
2 yemek kaşığı kakao
1 paket kabartma tozu
Yapılışı
Hamur için gerekli tüm malzemeyi geniş bir karıştırma
kabında mikserle çırpın. Hamuru yağlanmış cupcake
kalıplarına paylaştırın. Fırını 170 derecede ısıtın.
Yaklaşık 35 dakika pişirin.
Süsleme
1/2 kutu labne peyniri
1 paket krem şanti
2 çay bardağı süt
1/2 su bardağı nar tanesi
Yapılışı
Bir kapta labne peyniri, krem
şanti ve sütü çırpın. Karışımı
sıkma torbasına doldurup,
soğumuş keklerin üzerine sıkın.
Nar taneleriyle süsleyip servis
yapın.