Narlı cupcake

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6-10 kişilik -

Malzemeler

4 yumurta

1 su bardağı şeker

1/2 su bardağı sıvı yağ

50 gr. tereyağı

1 su bardağı nar suyu

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu



Yapılışı

Hamur için gerekli tüm malzemeyi geniş bir karıştırma kabında mikserle çırpın. Hamuru yağlanmış cupcake kalıplarına paylaştırın. Fırını 170 derecede ısıtın. Yaklaşık 35 dakika pişirin.



Süsleme

1/2 kutu labne peyniri

1 paket krem şanti

2 çay bardağı süt

1/2 su bardağı nar tanesi



Yapılışı

Bir kapta labne peyniri, krem şanti ve sütü çırpın. Karışımı sıkma torbasına doldurup, soğumuş keklerin üzerine sıkın. Nar taneleriyle süsleyip servis yapın.



