Narlı Hindistan Cevizli Mus

Hindistan cevizi sütü ile hazırlanan bu tatlı süt ürünü tüketemeyenler için nefis bir alternatif.

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2 bardak nar suyu3 çay kaşığı toz jelatin1/4 bardak bal2 bardak Hindistan cevizi sütü1 çay kaşığı vanilya1 bardak nar tanesi4 kaşık çekilmiş Hindistan ceviziOrta büyüklükteki bir kaba nar suyunun 1/4’ünü koyun ve üzerine jelatini serpiştirin. Birkaç dakika bekleyerek kıvam almasını sağlayın. Bir başka tencereye nar suyunun kalanını ve balı koyun, kaynamaya bırakın. Kaynayan nar suyuna diğer kapta hazırladığınız jelatinli narı ekleyin. İyice karıştırarak jelatinin çözülmesini sağlayın. Ocaktan alıp oda sıcaklığına gelinceye kadar ara ara karıştırın. Hindistan cevizi sütünü ve vanilyayı ekleyip iyice homojen bir hale gelinceye kadar karıştırın. Servis kaplarına paylaştırıp buzdolabında tüketmeden önce en az 3-4 saat bekletin. Üzerine Hindistan cevizi serpiştirin. Nar tanelerini de ekleyip servise hazır hale getirin.