Narlı Hindistan Cevizli Mus
Hindistan cevizi sütü ile hazırlanan bu tatlı süt ürünü tüketemeyenler için nefis bir alternatif.
- kişilik
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MALZEMELER:
2 bardak nar suyu
3 çay kaşığı toz jelatin
1/4 bardak bal
2 bardak Hindistan cevizi sütü
1 çay kaşığı vanilya
1 bardak nar tanesi
4 kaşık çekilmiş Hindistan cevizi
HAZIRLANIŞI:
Orta büyüklükteki bir kaba nar suyunun 1/4’ünü koyun ve üzerine jelatini serpiştirin. Birkaç dakika bekleyerek kıvam almasını sağlayın. Bir başka tencereye nar suyunun kalanını ve balı koyun, kaynamaya bırakın. Kaynayan nar suyuna diğer kapta hazırladığınız jelatinli narı ekleyin. İyice karıştırarak jelatinin çözülmesini sağlayın. Ocaktan alıp oda sıcaklığına gelinceye kadar ara ara karıştırın. Hindistan cevizi sütünü ve vanilyayı ekleyip iyice homojen bir hale gelinceye kadar karıştırın. Servis kaplarına paylaştırıp buzdolabında tüketmeden önce en az 3-4 saat bekletin. Üzerine Hindistan cevizi serpiştirin. Nar tanelerini de ekleyip servise hazır hale getirin.
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