Narlı kup tarifi

Malzemeler:

Kreması için:

1 litre süt

15 yemek kaşığı toz şeker

1 çay bardağı un

1 poşet kremşanti

2 yemek kaşığı margarin

Pelte için:

2 su bardağı nar suyu

2 su bardağı su

5 yemek kaşığı mısır nişastası

6 yemek kaşığı toz şeker

Süslemek için:

Nar taneleri ve taze nane yaprakları



Hazırlanışı:

Krema için bir tencerede un, süt ve toz şekeri sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan alınca margarini ekleyip mikserle çırpın. Krem şantiyi ekleyin ve çırpmaya devam edin. Pelte için, nişasta ve toz şekeri bir kapta karıştırın. Nar suyu, su ve nişastalı karışımı ekleyip tencerede sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. Soğumadan cam kaselere kat kat aktarın. Soğuyunca nar taneleri ve nane yaprağıyla süsleyip servis yapın.