Narlı sorbe

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Malzemeler4 su bardağı taze sıkılmış nar suyu250 gr toz şeker2-3 yemek kaşığı limon suyu2 yemek kaşığı nar aromalı şurupHazırlanışı:Nar suyunun yarısını ve şekeri tencereye alın. Şeker eriyene kadar kısık ateşte ısıtın. Tencereyi ocaktan alıp kalan nar suyu, limon suyu ve nar şurubunu ekleyin. Narlı karışımı iyice karıştırın. Hava geçirmeyen bir kaba (kapaklı çelik bir kaba) aktarıp buzlukta 6 saat bekletin. Altı saat sonunda kabı buzluktan alıp sorbeyi çatalla ezin. Birer saat aralıklarla bu işlemi 4-5 kez tekrarlayın. Kabı tekrar buzluğa yerleştirip 4-5 saat daha bekletin. Dondurma kaşığıyla şekil verip servis yapın.