Narlı sorbe
- kişilik
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Malzemeler
4 su bardağı taze sıkılmış nar suyu
250 gr toz şeker
2-3 yemek kaşığı limon suyu
2 yemek kaşığı nar aromalı şurup
Hazırlanışı:
Nar suyunun yarısını ve şekeri tencereye alın. Şeker eriyene kadar kısık ateşte ısıtın. Tencereyi ocaktan alıp kalan nar suyu, limon suyu ve nar şurubunu ekleyin. Narlı karışımı iyice karıştırın. Hava geçirmeyen bir kaba (kapaklı çelik bir kaba) aktarıp buzlukta 6 saat bekletin. Altı saat sonunda kabı buzluktan alıp sorbeyi çatalla ezin. Birer saat aralıklarla bu işlemi 4-5 kez tekrarlayın. Kabı tekrar buzluğa yerleştirip 4-5 saat daha bekletin. Dondurma kaşığıyla şekil verip servis yapın.