Neşeli ayva tarifi

Malzemeler:

500 gr ayva

1 su bardağı su

Yarım su bardağı toz şeker

Krema için:

1 su bardağı süt

1 su bardağı krema

140 gr toz şeker

1 yumurta

1 yumurtanın sarısı

50 gr un

20 gr margarin

1 paket vanilya

6 yemek kaşığı vişne

Süslemek için:

Minik bisküviler

Meyve şekerlemesi Fındık, fıstık

50 gr bitter çikolata



Hazırlanışı:

Ayva kompostosu hazırlayın. Ayvalar dağılıncaya kadar pişirin. Ayvaları çıkarıp püre haline getirin. Krema için, süt, krema ve vanilyayı ufak bir tencerede karıştırıp kaynayıncaya kadar pişirin. Bir kapta yumurta ve toz şekeri mikserle çırpın. Unu ilave edip karıştırmaya devam edin. Bu karışımı kaynamakta olan karışıma ekleyin ve koyulaşıncaya kadar pişirmeye devam edin. Kremayı ikiye bölün. Yarısına çilek karıştırın. Bardakların en altına ayva püresini paylaştırın. Üzerine beyaz kremayı ekleyin. Tekrar ayva püresini ilave edin. En üste meyve aromalı kremayı dökün ve soğumaya bırakın. Süslemek için bisküvilerin üzerine fındık fıstık serpiştirin. Üzerlerine eritilmiş çikolata dökün. Servis yapın.