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- kişilik -

Malzemeler

Yarım çay bardağı ayçiçek yağı

2.5 su bardağı un

1 yumurta

Yarım çay bardağı tahin

1.5 yemek kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı iri dövülmüş ceviz

Yarım paket kabartma tozu

Bir tutam tuz

Şerbet için:

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Yarım su bardağı pekmez

Birkaç damla limon suyu

Üzeri için:

Ceviz içi



Hazırlanışı:

Çukur bir kaba unu eleyin. Yumurta ve kabartma tozunu ilave edip harmanlayın. Ayçiçek yağı, tahin, yoğurt ve iri dövülmüş cevizi ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru yağlanmış tepsiye bastırarak yayın. Üzerini çatalla ezerek şekil verin. Baklava şeklinde dilimleyerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Şerbet için, şeker ve suyu kaynatıp ocaktan alın. Limon suyu ve pekmezi ekleyip karıştırın. Tatlı soğuduktan sonra şerbeti sıcak olarak tatlının üzerine dökün. Ceviz içi ile süsleyip ılık ya da soğuk servis yapın.