Örgü tatlı

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Tatlı krizlerine son!

6 kişilik -

Malzemeler

Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı

Yarım su bardağı ayçiçek yağı

1 paket kabartma tozu

Yarım su bardağı süt

3.5 su bardağı un

İç harcı için

1 su bardağı ceviz içi

Şerbeti için

3.5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Yarım limonun suyu



Hazırlanışı:

Şerbet için şeker ve suyu tencereye alın. Şeker eriyip kaynamaya başlayınca birkaç dakika daha kaynatıp limon suyunu ekleyin. Tencereyi ocaktan alıp şerbeti soğumaya bırakın. Tereyağı, ayçiçek yağı, süt ve kabartma tozunu tel çırpıcı ile iyice karıştırın. Unu ekleyip pürüzsüz bir hamur yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp oval açın kenarlarına 4-5 kesik yapın. Ortasına ceviz ekleyin ve kesilmiş parçaların alt kısmından başlayarak parçaları örün. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarır çıkarmaz üzerine ılık şerbeti gezdirin. Şerbeti çektikten sonra servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.





