Orman meyveli şipşak tatlı

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8 kişilik -

Malzemeler

60 gr tereyağı

200 gr böğürtlen

Frambuaz

Vişne

85 ml süt

200 gr toz şeker

125 gr un

1.5 çay kaşığı vanilya

1.5 çay kaşığı kabartma tozu

1 tutam tuz



Hazırlanışı:

Fırını 175 derecede ısıtın. Dikdörtgen şekilli bir kalıbın içine tereyağını ekleyip erimesi için sıcak fırına yerleştirin. Süt ve kuru malzemeleri bir cam kaseye alıp mikserle çırpın. Kalıba dökün. Orman meyvelerini de gelişigüzel aralıklarla karışımın üzerine serpiştirin. önceden ısıtılmış olan fırında 30-35 dakika pişirin. Ilık servis yapın.





* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.