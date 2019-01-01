Panna cottalı ayvalı pelte tarifi

Malzemeler

10 g toz jelatin

350 ml krema

150 ml süt

50 g toz şeker

1 paket vanilya

Ayvalı pelte için

2 büyük boy ayva

2 su bardağı su

1 kahve fincanı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

1 kahve fincanı buğday nişastası

Üzeri için

1 çay bardağı iri doğranmış ceviz içi

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker



Hazırlanışı

Sos tenceresinde kremayı, sütü ve şekeri ısıtın. 1 çay bardağı soğuk suda jelatini karıştırın. Çok kısık ateşte jelatini eritin. Ocaktaki ısınan kremalı karışıma erittiğiniz jelatini ilave edin. Jelatin iyice kremalı karışımla birleşince vanilyayı ekleyin. Karışımı kaynatmadan ocaktan alın. Tatlıyı servis kaselerine paylaştırın. Oda ısısında soğumaya bırakın. Ayva peltesi için kabuğunu soyduğunuz ayvaları rendeleyip tencereye aktarın. Üzerine 1 su bardağı suyu, şekeri ve tarçını ilave edin. Orta ateşte 15 dakika pişirin. Pişen ayvaları ocaktan alın, blenderda ezin. Tekrar tencereye aktarın. 1 bardak soğuk suda inceltilmiş nişastayı ilave edin. Sürekli karıştırarak pelte kıvamı alana dek pişirin. Ocaktan alın. Ilınınca soğuyan panna cotta tatlısının üzerlerine paylaştırın. Üzeri için ceviz içini, tereyağını ve şekeri bir tavaya aktarın. Karamelleşinceye kadar kavurun. Tatlıların üzerlerine paylaştırıp servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

