Görüntüsü ve lezzeti şahane bir tatlı

Malzemeler

Beze için;

• 200 gr pudra şekeri

• 4 adet yumurta beyazı

• 1 tatlı kaşığı sirke

• 1 paket vanilin

• 1 tatlı kaşığı nişasta

• 3 yemek kaşığı toz şeker

Kreması için;

• 200 ml krema

• 200 gr labne peyniri

• 75 gr kremşanti

• 1 yemek kaşığı pudra şekeri



Hazırlanışı

Oda sıcaklığında bulunan 4 yumurta beyazını, sarısı kesinlikle karışmayacak şekilde kaseye koyun ve içerisine 1 tutam tuz ilave edip 3-4 dakika çırpın. İyice köpürüp, kar gibi olduktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı pudra şekerini elekten geçirerek ilave edin ve 3-4 dakika boyunca hep aynı yönde çırpın. 2 yemek kaşığı pudra şekerini aynı şekilde ilave edip yine aynı yönde 3-4 dakika çırpın. 3 yemek kaşığı toz şekeri ekledikten sonra aynı yönde 3-4 dakika daha çırpın. Kremanız, kabı ters çevirdiğinizde akmayacak köpük kıvama geldiğinde çırpma işlemini bitirin. Ayrı bir kapta 1 tatlı kaşığı nişasta, vanilin, sirke ve arta kalan pudra şekerini elekten geçirip karıştırın ve köpük kremanıza ilave edin. İşlemi karışımı söndürmeden karıştırabilmeniz için bir spatula ile alttan üste doğru katlayarak yapın. Bu işlemi yaparken sürekli aynı yönde yapmanız çok önemli; dıştan içe, yavaş yavaş. Pavlovanın 2 katlı olması için fırın tepsisinin içerisine pişirme kağıdı yerleştirip 2 ayrı beze hazırlayın. İsterseniz kocaman bir tane de hazırlayabilirsiniz. 1 yemek kaşığının sapı ile bezelerinizin kenarlarını yukarı doğru kaldırın. Ortasına da bir çukur yapıp yanardağ gibi bir şekil verin. Fırını 150 derecede önceden ısıtın. Bezeleri fırının ortanın bir altındaki rafına yerleştirin ve fırının derecesini 120’ye indirin. Yaklaşık 1.5 saat boyunca fırını hiç açmadan bezeleri pişirin. Piştikten sonra da fırının kapağını açmayın ve 1.5 saat bu şekilde soğumaya bırakın. Bezelerinizin rengi dönecek ancak kesinlikle kahverengi olmamalı. Krema için tüm malzemeleri kasede çırpın. Krema kıvamı size çok katı gelirse 1 yemek kaşığı süt ile yumuşatabilirsiniz. Servis tabağına aldıktan sonra bezelerin içini ve üstünü krema ile doldurun. Ardından istediğiniz meyvelerle süsleyebilirsiniz. Kırmızı-mor tonlu meyveler dekoratif bir görüntü katar, bu şekilde servis yapabilirsiniz.