menu

close

menu

close

menu

close

Pavlova

Her mevsim bulabileceğiniz orman meyveleri ile süslü tatlılar yapmaya ne dersiniz?

Malzemeler:
• 250 gr pudra şekeri
• 4 yumurta beyazı
• 2 çay kaşığı mısır unu
• 1 çay kaşığı beyaz sirke
• 2 paket krem şanti + 2 bardak badem sütü
• 250 gr çeşitli taze veya donmuş meyveler

Hazırlanışı:
Yumurta beyazlarını mikser ile çırparken içine azar azar pudra şekeri katıp beyaz kar gibi bir köpük haline gelene kadar çırpın. Hazırladığınız karışımın katı olması gerekiyor. Ardından içine beyaz sirke ve mısır ununu katıp spatula ile iyice karıştırın. Fırın tepsisine yağlı kağıt koyup üzerine karışımı yarım yarım dökün; çapı ortalama 25 cm olacak iki daire oluşması gerekiyor. Çok ince bir tabaka olmamasına dikkat edin. 150 derece ısıttığınız fırına koyduktan sonra ortalama 45 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis tabağına alabilirsiniz. Kremşanti ve orman meyveleri ile dekoratif süsledikten sonra servis edin. Taze ve donmuş meyveleri beraber kullanabilirsiniz.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Ayvalı pancar reçeli
Yalancı krem karamel
Zümrüt tatlısı
Meyveli ve chia tohumlu puding
Beyaz Smoothie
Milföy kremalı çilek
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Ayvalı pancar reçeli
Yalancı krem karamel
Zümrüt tatlısı
Meyveli ve chia tohumlu puding
Beyaz Smoothie
Milföy kremalı çilek

En çok okunanlar

Son Eklenenler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.