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Pembe düş

Pembe düşler kurmaya hazır olun:)

Malzemeler:
Karamel için
300 gr toz şeker
50 gr su
10 gr limon suyu
Flan için
230 gr krem peynir
350 gr süt
250 gr krema
150 gr şeker
5 yumurta
10 gr vanilya esansı

Hazırlanışı:
Karamel için gerekli malzemeleri, kısık ateşte karamel rengi alana dek pişirip kalıpların tabanlarını tamamen ince bir kat kaplayacak kadar dökün. Ardından flan için gerekli tüm malzemeyi, derin bir kapta el blender’ı ile homojen olana kadar karıştırın. Daha önceden hazırlanan karamelli kalıpların üzerine doldurun. Derin bir kapta içerisinde ılık su ile fırına atın. 140 derecede yaklaşık 35 dakika pişirin. Fırından çıkıp soğuduktan sonra, bir gece dolapta dinlendirin. Kırmızı meyveler ve meyveli dondurma ile servis edebilirsiniz.

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