Pembe düşler kurmaya hazır olun:)

Malzemeler:

Karamel için

300 gr toz şeker

50 gr su

10 gr limon suyu

Flan için

230 gr krem peynir

350 gr süt

250 gr krema

150 gr şeker

5 yumurta

10 gr vanilya esansı



Hazırlanışı:

Karamel için gerekli malzemeleri, kısık ateşte karamel rengi alana dek pişirip kalıpların tabanlarını tamamen ince bir kat kaplayacak kadar dökün. Ardından flan için gerekli tüm malzemeyi, derin bir kapta el blender’ı ile homojen olana kadar karıştırın. Daha önceden hazırlanan karamelli kalıpların üzerine doldurun. Derin bir kapta içerisinde ılık su ile fırına atın. 140 derecede yaklaşık 35 dakika pişirin. Fırından çıkıp soğuduktan sonra, bir gece dolapta dinlendirin. Kırmızı meyveler ve meyveli dondurma ile servis edebilirsiniz.