Pembe enerji deposu tarifi

Malzemeler:

1 adet muz

1 fincan dondurulmuş vişne (farklı renkler için blueberry, böğürtlen, çilek kullanabilirsiniz)

1 yemek kaşığı çiğ Hindistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı gül suyu

1 adet Hindistan cevizi suyu

Yarım fincan süt



Hazırlanışı:

Muzu soyduktan sonra ince ince dilimleyip saklama kabında derin dondurucuya atın. Donduğuna emin olduktan sonra blender’ın içine atarak smoothie’nizi hazırlamaya başlayabilirsiniz. Bütün bir muz yerine ince dilimlediğiniz muzlar daha kolay bir karışım sağlayacak. Üzerine diğer malzemeleri de ekledikten sonra iyice karıştırın. Renk farklılıkları için meyveleri karıştırabilirsiniz. Meyvelerin ekşiliğine göre içine agave şurubu da ekleyebilirsiniz. Sunum için Hindistan cevizini kap yerine kullanmaya ne dersiniz? Hindistan cevizinin altında yer alan üç noktayı elinizle kontrol edin. En yumuşak hangisiyse sivri uçlu bir bıçak ile delik açıp içindeki suyu dışarı boşaltın. Ardından keskin bir çekiç ile Hindistan cevizinin tam orta yerinden bir çizgiye vuruyor gibi 360 derece vurmaya devam edin. Hindistan cevizinin sertliğine göre kırılma olacak ve ikiye bölünecek. İçine hazırladığınız karışımı koyduktan sonra meyvelerle süsleyebilirsiniz.