Pembe kremalı cupcake
24 kişilik
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Malzemeler
120 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
120 gr. şeker
1.5 bardak un
2 yumurta
2 tatlı kaşığı granül kahve (çok az su
içinde çözülmüş ve soğutulmuş)
Yapılışı
Fırınınızı 175 dereceye ayarlayın, ısınmaya başlasın.
Oda sıcaklığındaki tereyağını ve şekeri birlikte krema
kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurtaları teker teker
ekleyip çırpmaya devam edin. Kahveyi ekleyin. Son
olarak unu da karışıma ekleyip, hamur homojen bir
hale gelene kadar kısa bir süre daha çırpın. Hamuru,
hazırladığınız muffin kalıplarına yarısı dolacak şekilde
paylaştırın. Fırında 20-25 dakika pişirin. Piştikten
sonra bir tel ızgara üzerinde soğumaya alın.
Süsleme
3 bardak pudra şekeri
200 gr. krem peynir
3 yemek kaşığı tereyağı (oda
sıcaklığında)
1 çay kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı sıvı vanilya
Pembe gıda boyası
Yapılışı
Bütün malzemeleri karıştırın.
Son olarak birkaç damla pembe
gıda boyası ekleyin bir sıkma
torbası ile kekleri süsleyin.
Üzerine şekerlemeler serpiştirin.