Pembe kremalı cupcake

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24 kişilik -

Malzemeler

120 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)

120 gr. şeker

1.5 bardak un

2 yumurta

2 tatlı kaşığı granül kahve (çok az su

içinde çözülmüş ve soğutulmuş)



Yapılışı

Fırınınızı 175 dereceye ayarlayın, ısınmaya başlasın. Oda sıcaklığındaki tereyağını ve şekeri birlikte krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyip çırpmaya devam edin. Kahveyi ekleyin. Son olarak unu da karışıma ekleyip, hamur homojen bir hale gelene kadar kısa bir süre daha çırpın. Hamuru, hazırladığınız muffin kalıplarına yarısı dolacak şekilde paylaştırın. Fırında 20-25 dakika pişirin. Piştikten sonra bir tel ızgara üzerinde soğumaya alın.



Süsleme

3 bardak pudra şekeri

200 gr. krem peynir

3 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı sıvı vanilya

Pembe gıda boyası



Yapılışı

Bütün malzemeleri karıştırın. Son olarak birkaç damla pembe gıda boyası ekleyin bir sıkma torbası ile kekleri süsleyin. Üzerine şekerlemeler serpiştirin.

