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Pırasalı kiş

 6-8 kişilik   -
Malzemeler

Kiş Tabanı İçin
300 ml krema
3 yumurta
90 gr rendelenmiş taze kaşar
Tuz
Karabiber
Rendelenmiş muskat
2 adet pırasa
1 tatlı kaşığı tereyağı
Tuz
Karabibe

Hazırlanışı
Pırasaların yeşil bölümlerini temizleyin. Kalan kısımlarını 5 cm’lik parçalara bölerek, ortasından uzunlamasına kesin, yıkayın, ince ince doğrayın. Pırasaları tuz ve karabiber ekleyerek 1 kaşık eritilmiş tereyağında soteleyin. Krema, yumurta, peynir, tuz, karabiber ve muskatı başka bir kapta çırpın. Pişirdiğiniz kiş tabanına önce pırasaları ardından karışımı ilave edin. 180 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

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