Pırasalı kiş

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6-8 kişilik -

Malzemeler



Kiş Tabanı İçin

300 ml krema

3 yumurta

90 gr rendelenmiş taze kaşar

Tuz

Karabiber

Rendelenmiş muskat

2 adet pırasa

1 tatlı kaşığı tereyağı

Tuz

Karabibe



Hazırlanışı

Pırasaların yeşil bölümlerini temizleyin. Kalan kısımlarını 5 cm’lik parçalara bölerek, ortasından uzunlamasına kesin, yıkayın, ince ince doğrayın. Pırasaları tuz ve karabiber ekleyerek 1 kaşık eritilmiş tereyağında soteleyin. Krema, yumurta, peynir, tuz, karabiber ve muskatı başka bir kapta çırpın. Pişirdiğiniz kiş tabanına önce pırasaları ardından karışımı ilave edin. 180 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.