Pırasalı kiş
6-8 kişilik
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Malzemeler
Kiş Tabanı İçin
300 ml krema
3 yumurta
90 gr rendelenmiş taze kaşar
Tuz
Karabiber
Rendelenmiş muskat
2 adet pırasa
1 tatlı kaşığı tereyağı
Tuz
Karabibe
Hazırlanışı
Pırasaların yeşil bölümlerini temizleyin.
Kalan kısımlarını 5 cm’lik parçalara
bölerek, ortasından uzunlamasına kesin,
yıkayın, ince ince doğrayın. Pırasaları tuz
ve karabiber ekleyerek 1 kaşık eritilmiş
tereyağında soteleyin. Krema, yumurta,
peynir, tuz, karabiber ve muskatı başka
bir kapta çırpın. Pişirdiğiniz kiş tabanına
önce pırasaları ardından karışımı ilave
edin. 180 derecede ısıtılmış fırında üzeri
kızarana kadar pişirin.