Beş çayı için tatlı bir öneri...

Malzemeler

1 litre süt

2 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı kakao

4 yemek kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı toz şeker

2 paket vanilya

2 portakalın rendelenmiş kabuğu

1 yumurta

80 g bitter çikolata

100 ml krema

Üzeri için

Portakal kabuğu rendesi

Vanilyalı dondurma



Hazırlanışı:

Süt, un, kakao, nişasta, şeker, vanilya, rendelenmiş portakal kabuğu ve yumurtayı bir tencereye alın ve çırpıcı ile iyice karıştırın. Tencereyi ocağa alıp orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. Rendelenmiş çikolatayı ekleyip eriyinceye kadar karıştırarak pişirmeye devam edin. Ocaktan alıp kremayı ekleyin ve bir mikser yardımıyla 3 dakika çırpın. Pudingi servis tabaklarına paylaştırın ve oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletin. Buzdolabında en az iki saat dinlendirin. Vanilyalı dondurma ve rendelenmiş portakal kabuğu ile süsleyerek servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

