Profiterol tarifi

Malzemeler:

Hamuru için:

250 ml su

5 g tuz

175 g un

110 g tereyağı

4 orta boy yumurta

10 g toz şeker

Pasta kreması için:

500 ml süt

100 g toz şeker

100 g un

6 yumurta sarısı

1/2 çubuk vanilya

50 g tereyağı

Sosu için:

200 g bitter çikolata

150 ml krema

Pasta kreması hazırlanışı:

Sütü vanilyayla beraber ocakta kaynatın. Vanilyayı çıkartın. Yumurta sarılarıyla toz şekeri çırpın. Unu ekleyin. Kaynayan sütü yavaş yavaş yumurtaya ekleyin ve ocakta pişirin. Ocaktan alın, tereyağını içine atıp eritin. Oda sıcaklığına gelene kadar karıştırarak soğutun.

Sosun hazırlanışı:

Kremayı bir tavada ısıtın ve çikolatayı içine ekleyerek eritin.



Hazırlanışı:

Su, yağ, tuz ve şekeri ocakta kaynatın. Kaynayan suya unu ilave edin ve ocaktan alın. Yumurtaları teker teker mikserle çırparak karışıma ekleyin ve akışkan olmayan yumuşak bir hamur elde edin. Sıkma torbası ile ceviz büyüklüğünde pişirme tepsisine sıkın. 190 derecelik fırında, hamurlarınız kabarıp renk alana kadar pişirin. Soğuyunca topların altına parmağınızla delik açın. Hazırladığınız pastacı kremasını bir sıkma torbası ile pişirdiğiniz profiterol toplarının içine sıkın ve hazırladığınız çikolata sosu ile servis edin.