Profiterol tarifi
Malzemeler:
Hamuru için:
250 ml su
5 g tuz
175 g un
110 g tereyağı
4 orta boy yumurta
10 g toz şeker
Pasta kreması için:
500 ml süt
100 g toz şeker
100 g un
6 yumurta sarısı
1/2 çubuk vanilya
50 g tereyağı
Sosu için:
200 g bitter çikolata
150 ml krema
Pasta kreması hazırlanışı:
Sütü vanilyayla beraber ocakta kaynatın. Vanilyayı çıkartın. Yumurta sarılarıyla toz şekeri çırpın. Unu ekleyin. Kaynayan sütü yavaş yavaş yumurtaya ekleyin ve ocakta pişirin. Ocaktan alın, tereyağını içine atıp eritin. Oda sıcaklığına gelene kadar karıştırarak soğutun.
Sosun hazırlanışı:
Kremayı bir tavada ısıtın ve çikolatayı içine ekleyerek eritin.
Hazırlanışı:
Su, yağ, tuz ve şekeri ocakta kaynatın. Kaynayan suya unu ilave edin ve ocaktan alın. Yumurtaları teker teker mikserle çırparak karışıma ekleyin ve akışkan olmayan yumuşak bir hamur elde edin. Sıkma torbası ile ceviz büyüklüğünde pişirme tepsisine sıkın. 190 derecelik fırında, hamurlarınız kabarıp renk alana kadar pişirin. Soğuyunca topların altına parmağınızla delik açın. Hazırladığınız pastacı kremasını bir sıkma torbası ile pişirdiğiniz profiterol toplarının içine sıkın ve hazırladığınız çikolata sosu ile servis edin.