Profiterol tarifi
Malzemeler:
Pataşu hamuru için
225 gr su
230 gr tereyağı
4 gr tuz
120 gr elenmiş un
5 adet yumurta
Pastacı kreması için
10 adet yumurta sarısı
590 gr krema
500 gr süt
220 gr şeker
4 gr vanilya
60 gr un
30 gr tereyağı
3 adet jelatin
Çikolata sosu için
50 gr krema
80 gr çikolata
Hazırlanışı:
İlk olarak pataşu hamurunu hazırlamalısınız. Tereyağını eriterek, su ve tuz ile karıştırın. Ardından unu eleyerek ekleyin. İyice kavrulduktan sonra ocaktan alın ve soğutun. Yumurtaları ekleyerek biraz bekletin ve fırın tepsisine şekilli bir şekilde koyun. 170 derece önceden ısıtılmış fırında 10 dakika, ardından 190 derecede 10 dakika daha pişirin. Bu işlemin ardından kremayı hazırlamak için 100 gr şekerle karamel yapın. Süt, krema ve vanilyayı ocağa alın ve kaynama noktasına getirin. Yumurta sarısı ve şeker ile karıştırdıktan sonra unu ekleyerek tekrar karıştırın. Ayrı bir yerde jelatini soğuk suda çözdürün. Süt karışımına karameli ekleyip çırpın. Ardından yumurtalı karışımı yavaşça ekleyip muhallebi kıvamına geldikten sonra alın. Karışıma tereyağı ve jelatini ekledikten sonra hamurların içine yerleştirin. Üzerine çikolata sosunu benmari usulü eritip dökün.