Renkli pasta

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Renkli pasta tarifi...

8 kişilik -

Malzemeler

3 yumurta

1.5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

Yeşil-kırmızı gıda boyaları

Krema için

80 gr tereyağı

280 gr krem peynir

400 gr pudra şekeri

1 küçük şişe vanilya aroması



Hazırlanışı

Yumurtalar ve şekeri iyice çırpın. Daha sonra kalan malzemeleri ekleyerek çırpmaya devam edin. Harcı dörde ayırıp yeşil ve kırmızı gıda boyaları ve kakao ile renklendirin. İçleri yağlanmış 4 kelepçeli kek kalıbına doldurun. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 40 dakika pişirin. Krema için gereken malzemeleri mikserle çırpıp soğuyana kadar buzdolabında bekletin. Keklerin arasına krema sürüp üst üste dizin. Servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.