Sakızlı pide kadayıfı tarifi

Malzemeler:

4.5 su bardağı süt

15 g damla sakızı

1 su bardağı toz şeker

1 pide

İç harcı için

12 kuru incir

200 g kaymak

Üzeri için

File Antep fıstık



Hazırlanışı:

Sütü geniş bir sos tenceresinde ısıtın. 1 su bardağı kadarını ayırıp geniş bir kaseye alın. Kuru incirleri bu süte ekleyip bir saat kadar bekletin ve pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirin. Kaymağı ilave edip bir spatula yardımıyla karıştırın. Kalan süte damla sakızı ve toz şekeri ilave edip şeker tamamen eriyinceye kadar tekrar kaynatın. Pidenizi ortadan ikiye kesip yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 6-7 dakika kızartın. Pideleri iç kısımları üstte kalacak şekilde yayvan bir kaba alın ve sakızlı süt ile ıslatın. Üzerlerine incirli kaymaklı karışımdan sürün. Dış kısımları yukarı gelecek şekilde üst üste yerleştirin. Kenarlarından akan sütü üzerine gezdirip pidenizi buzdolabına alın ve 2-3 saat dinlendirin. Üzerini file Antep fıstıkla süsleyin. Dilimleyip servis yapın.