Şambali tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeler

2.5 su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süzme yoğurt

1 paket karbonat

Şerbeti için

2 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

2-3 damla limon suyu

Üzeri için

Vanilyalı dondurma

Badem



Hazırlanışı:

Şerbeti için toz şeker ve suyu geniş bir tencereye alıp kaynatın. Limon suyunu ilave edip 3-4 dakika daha kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Şambali için gerekli olan tüm malzemeyi geniş bir tencereye alın. Pürüzsüz kıvamlı bir harç elde edinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Harcı hafif yağladığınız bir fırın kabına yayın. üzerine tuzsuz fıstıkları ilave edip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Soğuyan şerbeti sıcak tatlının üzerine dökün. Tatlı şerbeti tamamen çekince dilimleyin. Vanilyalı dondurma ve bademle süsleyerek servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

