Şampanyalı armut ile çikolatalı tart

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Şampanya, armut ve çikolatanın olağanüstü uyumu ile tanışın!

6 kişilik 2 saat 45 dakika

Malzemeler

Hamuru için:

2 su bardağı kek unu

1/2 su bardağı şeker

6 yemek kaşığı tereyağı

1 yumurta

1 yumurta sarısı

1 portakal kabuğu rendesi

Armutlar için: 375 ml. (yarım şişe) köpüklü şarap ya da şampanya,

4 çay kaşığı şeker

4 çay kaşığı vanilin

1 limonun suyu

3 armut

İç malzemeler:

2 yumurta

1 yumurta sarısı

1 çay bardağı şeker

3.5 paket (kare) bitter çikolata

5 yemek kaşığı tereyağı

1 fincan sıcak krema, dondurma veya krem şanti



Hazırlanışı:

Hamur kısmını yapmak için öncelikle kek unu ve şekeri bir kapta karıştırın. Başka bir kapta tereyağını yumuşatıp krema haline getirin ve yavaş yavaş yumurta, yumurta sarısı, un-şeker karışımı ve portakal rendesi ile karıştırın. Bu karışımı hamur hale gelinceye kadar yoğurun ve sonrasında 1 saat soğutun. Şarabı bir kaba dökün. Üzerine şeker ve vanilyayı ekledikten sonra birlikte kaynatın. Armutları soyun, içini temizleyin ve 6 parçaya dilimleyin. Limon suyunu armutların üzerine dökün. Armutları vanilya-şarap karışımının içine ekleyin ve daha düşük bir ısıda armutlar yumuşayıncaya kadar, yaklaşık 1 saat pişirmeye devam edin. Doldurulacak iç kısım için yumurtaları ve şekeri bir kaba koyun ve bu kabı içi su dolu tencerenin üstüne koyarak ocakta karıştırın. Yumuşak ve yoğun bir kıvama ulaşmasını bekleyin. Başka bir kapta tereyağı ile çikolatayı eritin. Sıcak yumurta-şeker karışımını erimiş çikolatanın üzerine ekleyerek karıştırın. Üzerine sıcak kremayı ilave edin. Fırını 180 dereceye ayarlayın. Hazırladığınız hamuru tart kabına yerleştirin ve iyice, kenarlarına kadar yayın. 20 dakika fırında pişirin. Daha sonra fırından çıkarın ve içine hazırladığınız iç karışımı dökün. Üst kısmına da armut parçalarını yerleştirin. Tekrar fırına koyun ve 20 dakika daha pişirin. Krem şanti veya dondurma ile sıcak ya da soğuk servis edebilirsiniz.