Sandviç bezeler

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8-20 kişilik 40

Malzemeler

4 büyük yumurta akı, oda sıcaklığında

115 gr pudra şekeri

115 gr elenmiş pudra şekeri

60 ml krema

120 gr beyaz çikolata, parçalara ayrılmış

Pembe renkli toz gıda boyası



Hazırlanışı

1. Pişirme kağıdını iki fırın tepsisine yerleştirin.

2. Geniş cam bir kapta ya da metal kasede yumurta aklarını, mikserin uçlarından düşmeyecek koyu bir kıvam alana kadar orta hızda çırpın.

3. Mikseri yüksek hıza alın ve pudra şekerini her seferde tek bir kaşık olarak birkaç saniye arayla ekleyin.

4. Elediğiniz pudra şekerini karışıma bitene kadar yine azar azar ekleyin. 5 Hazırladığınız fırın tepsilerine bir kaşık yardımıyla karışımı top top yerleştirin. Önceden ısıtılmış fırında 1 saat 30 dakika ila 1 saat 45 dakika arasında fırınlayın. Tamamen soğuyana kadar bekleyin.

6. Kremayı ısıtın ve çikolataları içine atıp karıştırın. Çikolatalar eriyince soğutun ve en az iki saat buzdolabında bekletin. Buzdolabından çıkartıp toz gıda boyasını içine döküp karıştırın. İki bezenin arasına çikolatalı kremayı koyup sandviç yapın.



Püf noktaları

• Çikolatanın topaklanmasına neden olabileceği için sıvı gıda boyası kullanmayın. • Alternatif olarak bezeleri pembe, dolguyu beyaz hazırlayabilirsiniz.



Beyaz çikolata

Mutluluk kaynağı beyaz çikolatanın kokusu bile insanın iyi hissetmesine yetiyor. Ayrıca bilinenin aksine içerisindeki protein, fosfat ve zengin kalsiyum yapısıyla diş minelerini koruyor. Beyaz çikolatada bulunan ve bir antioksidan olan polypherol, vücuda zarar verici maddelere karşı hücre direncinin artmasında etkin rol oynuyor.