Şeftalili kafes tatlısı

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Sıra dışı bir lezzet!

6 kişilik -

Malzemeler

3 şeftali

Yarım limonun suyu

50 gr badem ezmesi

12 milföy hamuru

Tarçın

1 yumurta

Pudra şekeri

Sos için

Yarım su bardağı pudra şekeri

2 yemek kaşığı soğuk su

150 ml krema







Hazırlanışı:

Şeftalileri bir dakika boyunca kaynar suda bekletip kabuklarını soyun. Kararmaması için limonlu suda bekletin. Badem ezmesini küçük yuvarlaklar halinde 6 parçaya bölün. Şeftalileri ikiye kesip çekirdeklerini çıkarın. çekirdek yerlerini badem ezmesi parçalarıyla doldurun. Milföy hamurlarının kenarlarını hafifçe keserek yuvarlaklar elde edin. Her yuvarlağın üzerine tarçın serpin. Yarım şeftalileri badem ezmeli kısmı alta gelecek şekilde hamurların üzerine yerleştirin. Kalan milföy hamurlarını kafes şeklinde kesip şeftalililerin üzerine kapatın. Kenarlarına parmağınızla hafifçe bastırarak yapıştırın. üzerlerine çırpılmış yumurta sürüp pudra şekeri serpin. önceden ısıtılmış 190 derece fırında 20 dakika pişirin. Pudra şekerini tencereye alıp karamelize olana kadar pişirin. Suyu ekleyip 10 dakika kaynatın. Kremayı ilave edip pürüzsüz olana kadar karıştırın. Ilınmış olan tatlıların üzerine sosu ekleyip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.