Şekerpare tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeler

250 gr margarin

1 su bardağı pudraşeker

5 çorba kaşığı irmik

2 yumurta 4 su bardağı un

1 paket vanilya

1 kase bütün fındık içi

Şurup için:

3 su bardağı tozşeker

4 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Üzeri için:

Hindistan cevizi

Antep fıstığı içi



Hazırlanışı

Hamur yoğurma kabında kabartma tozu, pudraşeker, irmik, bir tutam tuz ve vanilyayı harmanlayın. Ortasını havuz gibi açıp oda ısısında yumuşatılmış margarin ve yumurtaları ekleyin. Azar azar un ilave ederek pürüzsüz ve yumuşak bir hamur elde edinceye kadar karıştırın.



Hamurdan cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp elinizde yuvarlayın. Üzerlerini hafifçe düzleyip ortalarına birer bütün fındık içi yerleştirin. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. 180 dereceye ayarlı fırında yarım saat pişirin.



Şerbet için şeker ve suyu şeker iyice eriyinceye kadar kaynatın. Limon suyunu ekleyip birkaç dakika daha kaynatın. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın.



Şekerpareleri fırından alıp 2 dakika kadar beklettikten sonra ılık şerbeti üzerlerine gezdirerek dökün. Tepsinin üzerini kapatıp şerbetin çekmesi için soğumaya bırakın. Servis yapın.

* Tarif lezzet dergisinden alınmıştır.

