Şekerpare tarifi

Malzemeler:

125 g tereyağı

2 yumurta

Yarım su bardağı irmik

2 su bardağı un

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı kakao

Şerbeti için

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

Üzeri için

Dondurma

Nane



Hazırlanışı:

Şerbeti için su ve toz şekeri bir sos tenceresine alın. Şeker tamamen eriyinceye kadar kısık ateşte ara ara karıştırarak kaynatın. Limon suyunu ilave edip ocaktan alın. Şekerpare için, kakao hariç gerekli olan tüm malzemeleri geniş bir karıştırma kabına alın. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Hamuru ikiye ayırın. Bir tanesine kakaoyu ekleyip tekrar yoğurun. Hamurlardan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Elinizle yuvarlayarak şekil verin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Soğuyan şerbeti sıcak tatlıların üzerine gezdirin. Tatlıların şerbeti tamamen çekmesi için bir saat kadar dinlendirin. Dondurma ve nane yaprağı ile süsleyerek servis yapın.