Sıcak çikolatalı kek tarifi

Malzemeler:

250 g tereyağı

250 g bitter çikolata

5 yumurta sarısı

3 yumurta

125 g şeker

80 g un

Bir tutam vanilya

Yaban mersini, çilek veya böğürtlen



Hazırlanışı:

Pişirme yapacağınız kalıpları tereyağı ile yağlayın ve çok hafif unlayın. Tereyağını ocakta eritin. Erittiğiniz tereyağını ocaktan alıp, içine doğranmış çikolatayı ekleyin. Yumurta sarılarını, yumurtaları ve toz şekeri bir kapta hafif kabarana kadar çırpın. Un ve vanilyayı ilave edip bütün malzemeyi birbirine karıştırın. Karışımı kalıplara paylaştırın. 200 derecelik fırında 10 dakika pişirin. Yaban mersini, çilek veya böğürtlen ile servis edin.