Şıllık tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı un

3 su bardağı su

300 gr iri çekilmiş ceviz içi

1 tatlı kaşığı nişasta

1 kahve fincanı ayçiçeği yağı

1 tutam tuz

Şerbeti için

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu



Hazırlanışı:

Un, su, nişasta ve tuzu mikserle çırparak boza kıvamında bir hamur elde edin. On dakika dinlenmeye bırakın. Yanmaz tavada ayçiçeği yağını ısıtın. Hazırladığınız hamurdan bir kepçe kadarını tavaya aktararak her iki tarafını da pişirin. Hamur bitinceye kadar bu işlemi sürdürün. Hazırladığınız hamurlardan üç tanesini aralarına ceviz serperek servis tabağına üst üste dizin. İri çekilmiş ceviz içi serpiştirin. Üzerine diğer üç hamur kapatın. Kare şekilde dilimleyin. Şerbeti için tüm malzemeyi kaynatın. Şerbet sıcakken tatlının üzerine dökün. Üzerine ceviz içi serperek ılık servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.