Soslu kubbe pasta
6 kişilik
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Malzemeler
2 yemek kaşığı buğday nişastası
1 paket şekerli vanilin
1 yumurta
3 su bardağı süt
1 su bardağından bir parmak az toz şeker
2 yemek kaşığı un
125 gr margarin
1 paket bebe bisküvisi
Kreması için
2 çay kaşığı buğday nişastası
1 yemek kaşığı kakao
1 su bardağı süt
4 yemek kaşığı toz şeker
Hazırlanışı
Soslu kubbe pasta: Yumurta, süt ve 1 su bardağından bir parmak az olan şekeri mikserle çırpın. Un, buğday nişastası ve şekerli vanilini ekleyerek sürekli karıştırarak muhallebi kıvamında pişirin. Piştikten sonra margarini ekleyerek tekrar mikserle çırpın. Bir paket bebe bisküvisini kırarak muhallebinin içine ilave edip karıştırın. Karışımı içine streç film yaydığınız derin bir kaseye aktarıp 1-2 saat buzdolabında bekletin. Kreması için gerekli tüm malzemeyi sürekli karıştırarak pişirin. Ilınmaya bırakın. Buzdolabındaki pastayı çıkarıp servis tabağına ters çevirin. Hazırladığınız sosu üzerine gezdirip servis yapın.