Sürpriz tatlı tarifi
Malzemeler:
Beyaz kısmı için
200 ml süt
1 çay bardağı buğday nişastası
40 g şeker
1 paket vanilya
Dolgusu için
200 ml hazır portakal suyu
1 çay bardağı buğday nişastası
40 g bardağı toz şeker
Süslemek için
30 g Hindistan cevizi
Hazırlanışı:
Beyaz kısım için gerekli olan tüm malzemeyi bir sos tenceresine alın. Dolgusu malzemelerini de ayrı bir tencerede karıştırın. Her iki karışımı da sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına getirin. Karışımlar kıvam aldığında ocaktan indirin. Yuvarlak bir cam kaseyi sudan geçirin. Beyaz renkli olan karışımı kaselerin yarısına kadar boşaltın. Ardından portakallı muhallebiyi üzerine dökün. Muhallebileri oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına alıp bir gece bekletin. Ertesi gün servis tabağına alarak ters çevirin. Üzerini Hindistan cevizi ile süsleyerek servis yapın.
* Formsante dergisinden alınmıştır.